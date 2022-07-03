Спасатели высвободили из блокировок 4 автомобиля

В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА с 1-го по 3-е июля поступило 4 звонка о заблокированных автомобилях - в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, автомобили были заблокированы в городах Ехегнадзор - Вайоцдзорской области, Сисиан - Сюникской области, Мартуни - Гегаркуникской области и селе Ланджазат - Араратской области.

Спасатели высвободили автомобили из блокировки.