Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль 2022

Спасатели высвободили из блокировок 4 автомобиля

Спасатели высвободили из блокировок 4 автомобиля

В Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС РА  с 1-го по 3-е июля поступило 4 звонка о заблокированных автомобилях - в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, автомобили были заблокированы в городах Ехегнадзор - Вайоцдзорской области, Сисиан - Сюникской области, Мартуни - Гегаркуникской области и селе Ланджазат - Араратской области.

Спасатели высвободили автомобили из блокировки.


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