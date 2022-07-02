Сборная Армении по баскетболу — в финале ЧЕ малых стран

Сборная Армении по баскетболу в полуфинале проходящего на Мальте чемпионата малых стран Европы соревновалась со сборной Андорры.

Как передает Арменпресс, в первой четверти развернулась бескомпромиссная упорная борьба, однако сборная Армении, возглавляемая Рексом Каламяном, благодаря двум метким броскам (оба - 3-очковые) продвинулась вперед в счете, доведя его до 24:19.

Вторая четверть была для Армении эффективной, поскольку наша команда увеличила преимущество - 52:34. В 3-м и 4-м четвертях после большого перерыва сборная Армении имела уже явное преимущество и в итоге победила со счетом 93:66.

В финале сборная Армении встретится со сборной Мальты. Встреча состоится 3 июля и начнется в 20:30 по ереванскому времени.