Тегеран стремится к улучшению отношений между Сирией и Турцией путем диалога. Абдоллахиян

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян прибыл в Сирию с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим коллегой Фейсалом Аль-Микдадом. Запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как передает Арменпресс, телекомпания Al Ekhbariya сообщает, что министр иностранных дел Ирана в беседе с журналистами в аэропорту Дамаска заявил, что Тегеран "стремится к улучшению отношений между Сирией и Турцией путем диалога".

«Мы считаем своей задачей не допустить возникновения кризиса и попытаться двигаться к миру, стабильности и безопасности, преодолевая разногласия между двумя государствами, поддерживающими тесные связи с Ираном», — сказал он.

Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран понимает озабоченность Турции ситуацией на севере Сирии.

«Однако мы категорически против проведения военной операции и постараемся решить вопрос дипломатическим путем», — отметил глава МИД Ирана.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что после майского визита президента Сирии Башара Асада в Тегеран в двусторонних отношениях с Сирией начался качественно новый этап. По его словам, Иран выступает за укрепление стратегических связей с Сирией через развитие торгово-экономического сотрудничества.