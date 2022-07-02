Риск появления оспы обезьян в России высок: ВОЗ

Риск появления оспы обезьян в европейском регионе высок из-за вспышки в нескольких новых странах

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространенной вспышке", — сказала она.

Вуйнович отметила, что организация рекомендует всем странам приложить максимум усилий для выявления новых случаев оспы и отслеживания контактов, чтобы контролировать вспышку.

За последнее время в 51 стране мира выявили более 5,1 тысячи случаев заражения, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны. Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС признал "чрезвычайный характер" нынешней ситуации.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее заявила РИА Новости, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в России не будет, инфекция распространяется медленнее, чем COVID-19.