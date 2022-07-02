Степа Мкртчян вернулся в клуб «Арарат-Армения»

Защитник сборной Армении по футболу Степа Мкртчян продолжит выступления в другом клубе.

После года аренды в состав «Арарат-Армения» вернулся защитник молодежной и национальной сборных Армении Степа Мкртчян.

Мкртчян – воспитанник клуба «Арарат-Армении». Летом 2021 года он переехал в ЦСКА, выступая в составе команды со своими товарищами по команде молодежной сборной, и быстро стал одним из ключевых игроков команды.

24 марта 2022 года он дебютировал в составе сборной Армении. За это время он участвовал в 5 матчах в составе национальной команды, в 2 из которых-в товарищеских матчах, а в 3-в рамках Лиги наций УЕФА.