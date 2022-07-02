Европейские индексы - 01-07-22

МОСКВА, 2 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 1 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.23% и составил 12813.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.14% и составил 5931.06 пункта, британский FTSE снизился на 0.01% и составил 7168.65 пункта, а российский RTSI снизился на 5.09% и составил 1276.55 пункта.