В тяжелый период Служба государственной охраны выполнила поставленную перед нею задачу: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании, посвященном Дню формирования Службы государственной охраны Службы национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на мероприятии также присутствовали руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, директор Службы национальной безопасности Армен Абазян, глава Службы государственной охраны Саркис Ованнисян и другие должностные лица.

Премьер-министр поздравил представителей Службы государственной охраны с праздником и отметил, что служба выполняет особые функции, крайне важные для нормального функционирования государства. “Должен подчеркнуть, что мы пережили и переживаем достаточно сложный период, и за этот период Служба государственной охраны выполнила поставленную перед ней задачу, выполнила свою функцию. Это заслуживает высокой оценки.

Однако, как и все органы государственного управления, начиная от министерств и ведомств, мы никогда не должны довольствоваться качеством своей работы и должны стараться каждый день работать над его улучшением, тем более, что работа — это такое явление, где всегда есть что улучшать”,- сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, Служба государственной охраны вступает в новый этап институционального развития. Премьер-министр напомнил, что согласно программе правительства и принятому политическому решению Служба государственной охраны в ближайшее время, после внесения соответствующих законодательных изменений, будет функционировать как подведомственный премьер-министру орган. В этой связи Никол Пашинян подчеркнул важность развития институциональных возможностей Службы.

“Речь идет о повышении качества работы сотрудников и технической оснащенности. В этой связи мы, конечно, должны быть последовательны и решать стоящие перед нами задачи. Еще раз хочу поблагодарить всех вас за работу и службу и пожелать всем нам успехов в решении стоящих перед нами задач, т.к. действительно наша Родина переживает очень непростые времена, и прохождение этих трудных времен должно быть осуществлено на должном уровне, чтобы в результате всего этого у нас была безопасная, развивающаяся, развитая страна, где каждый гражданин Республика Армения с каждым днем будет чувствовать себя увереннее и смотреть в будущее с большей уверенностью и чувством”, - отметил премьер-министр Пашинян.

За самоотверженное выполнение служебных обязанностей группа сотрудников Службы государственной охраны СНБ Армении была награждена медалями “За боевые заслуги”, памятными медалями и благодарственными грамотами премьер-министра.

Директор СНБ Армен Абазян также вручил награды главе Службы государственной охраны Саркису Ованнисяну и группе представителей службы.