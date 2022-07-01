FT: поступления от продажи ценных бумаг в мире упали на 25% в первой половине года

Объем средств, полученных компаниями от продажи акций и облигаций, снизился на 25%, до $4,9 трлн, в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего из-за резких колебаний на мировых финансовых рынках. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает газета Financial Times.

Экономический кризис вынудил, по данным издания, ряд компаний отложить первичное публичное размещение акций. Размеры акционерного финансирования сократились в первые шесть месяцев 2022 года почти на 70%, до $252 млрд или до минимальной суммы с 2005 года.

В США этот показатель упал сразу до $40 млрд. В первой половине предыдущего года он достигал $327 млрд.

Американский рынок "мусорных" облигаций - высокодоходных ценных бумаг с низким кредитным рейтингом и плохой финансовой репутацией - зафиксировал самый большой убыток с начала пандемии в 2020 году. Поступления от продажи таких ценных бумаг сократились в США с $250 млрд в первой половине 2021-го до $60 млрд за указанный период этого года.

По данным Федеральной резервной системы США, ожидается также рост базовой процентной ставки до 3,5% к концу 2022 года, что станет самым высоким показателем с начала 2008 года.