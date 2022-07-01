Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

На вопрос "вы одобряете или не одобряете деятельность главы государства?" 78% респондентов ответили положительно, 13,4% ответили, что не одобряют.

Кроме того, участников исследования спросили, доверяют ли они президенту. 81% россиян сообщили, что доверяют Путину, 15,3% граждан – не доверяют.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 20 по 26 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.