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Правящая партия инициировала внеочередное заседание НС по вопросу лишения Сагателяна и Акопяна занимаемых должностей

Правящая партия инициировала внеочередное заседание НС по вопросу лишения Сагателяна и Акопяна занимаемых должностей

Фракция “Гражданский договор” Национального Собрания выступила с инициативой созыва внеочередного заседания 1 июля. На повестке дня стоит вопрос об отстранении Ишхана Сагателяна и Ваге Акопяна от занимаемых ими должностей.

Как сообщает Арменпресс, согласно предложению, в повестку включены проекты решений об отзыве члена фракции “Айастан” Ишхана Сагателяна с поста вице-спикера НС и депутата от той же фракции Ваге Акопяна с поста председателя Постоянной комиссии по экономическим вопросам.

Представителем инициаторов внеочередного заседания является секретарь фракции “Гражданский договор” Артур Ованнисян.

Таким образом, депутаты фракции внесли предложение в Совет НС по данному вопросу. Внеочередное заседание Совета НС назначено на 30 июня в 19:15.


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