Компания Fly Arna выбрала поставщика услуг по техническому обслуживанию

Совместное предприятие Фонда национальных интересов Армении (ANIF) и Air Arabia Group - национальная авиакомпания Армении Fly Arna объявили о подписании сервисного соглашения с компанией Cross Technics для предоставления всех необходимых услуг по линейному техническому обслуживанию.

ООО «Cross Technics» — армянская организация по техническому обслуживанию Part-145, целью которой является предоставление высококачественных услуг по техническому обслуживанию авиакомпаний в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, в рамках партнерства между Fly Arna и Cross Technics организация по техническому обслуживанию смогла нанять дополнительно 18 высококвалифицированных инженеров и сотрудников для поддержки растущего парка самолетов Airbus A320.

После запуска Fly Arna рейсы стали доступны для продажи, и клиенты могут забронировать билеты, посетив веб-сайт Fly Arna (www.flyarna.com), позвонив в колл-центр (+374 41 38 00 83) или через туристические агентства.

Первые рейсы будут выполняться из международного аэропорта Еревана в Хургаду и Шарм-эль-Шейх в Египте, начиная с 3 июля 2022 года. Команда Fly Arna постоянно работает над расширением своей маршрутной сети и вскоре объявит о новых направлениях, по которым будет выполнять рейсы авиакомпания.