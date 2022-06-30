Азиатские индексы снизились - 30-06-22
ТОКИО, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.54% и составил 26393.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.20% и составил 1870.82 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.10% и составил 3398.62 пункта, а HANG SENG снизился на 0.62% и составил 21859.79 пункта.
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