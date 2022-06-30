Европейские индексы снизились - 29-06-22
МОСКВА, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.73% и составил 13003.35 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.90% и составил 6031.48 пункта, британский FTSE снизился на 0.15% и составил 7312.32 пункта, а российский RTSI снизился на 3.59% и составил 1413.01 пункта.
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