Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую председателем Центрального правления партии «Рамкавар Азатакан»

29 июня председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Центрального правления партии «Рамкавар Азатакан» Микаэлом Харапяном.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС РА, председатель НС поздравил присутствующих со 100-летием партии «Рамкавар Азатакан», пожелав им активной и эффективной деятельности. Ален Симонян подчеркнул важность сохранения жизнеспособности и традиций вековой партии и приверженности демократическим ценностям.

Гости поблагодарили за содействие, оказанное мероприятию, посвященному 100-летнему юбилею основания партии «Рамкавар Азатакан», проведенному во дворе НС.

Стороны обменялись мнениями об исторической и настоящей деятельности и программах партии «Рамкавар Азатакан» в армянской диаспоре, в том числе на Ближнем Востоке, в Европе, Америке и в Австралии.

В завершение встречи председатель ПРА вручил председателю НС РА Алену Симоняну символическую памятную медаль, посвященную 100-летию партии.