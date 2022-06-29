Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.

"Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент.