Время в Ереване: 11:07:36,   29 Июнь 2022

Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Байден объявил о мерах усиления группировки войск в Европе

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде объявил о мерах усиления группировки американских войск в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы направим две дополнительные эскадрильи F-35 в Соединенное Королевство", - сказал Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.

"Мы будем работать с нашим союзником, чтобы увеличить число размещенных на военно-морской базе Рота в Испании эсминцев США с четырех до шести", - добавил американский президент.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]