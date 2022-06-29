Газоснабжение одной части населенного пункта Личк временно будет прекращено
Для проведения плановых работ 30 июня с 09:30 до 17:30 будет прекращено газоснабжение потребителей квартала А3 населенного пункта Личк Гегаркуникской области и прилегающих общественных объектов различного назначения.Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», призывая потребителей соблюдать правила безопасности.
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