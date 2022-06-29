Европейские индексы выросли - 28-06-22

МОСКВА, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.35% и составил 13231.82 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.64% и составил 6086.02 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7323.41 пункта, а российский RTSI вырос на 2.63% и составил 1465.57 пункта.