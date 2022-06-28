Фракция “Гражданский договор” начала процесс лишения Ишхана Сагателяна и  Ваге Акопяна занимаемых должностей

Фракция “Гражданский договор”, составляющая большинство в Национальном Собрании Армении, приняла решение о начале процесса лишения занимаемых должностей вице-спикера НС Ишхана Сагателяна и председателя Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Ваге Акопяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала член фракции "“Гражданский договор” Эмма Палян.