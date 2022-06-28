Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств
18:32, 28 Июнь 2022
Министерство по ЧС Армении сообщает, что в Армении автодороги в основном проходимы.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, из-за повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхаун Армавирского региона автодороги М-3, движение осуществляется по одной полосе с двусторонним движением.
Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
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