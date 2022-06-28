У Международной федерации тяжелой атлетики новый президент

В столице Албании, Тиране прошла специальная конференция Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Главным вопросом повестки - были выборы президента.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет НОКА. Десять из 12 кандидатов, баллотировавшихся на пост президента федерации, до голосования сняли свои кандидатуры. Борьба шла между представителем Ирака Мохаммедом Джалуди, который до этого занимал пост генерального секретаря, и катарцем Юсефом аль Мананом.

Президентом был избран Мохамед Джалуд, обладающий большим опытом и авторитетом в тяжелой атлетике.

Пост генерального секретаря доверен перуанцу Хосе Карлосу Хинонесу Гонсалесу. Вице-президентами избраны Урсула Папандриан (США), Петер Крол (Чехия), Пирос Димас (Греция), Дорис Мареро Трависон (Венесуэла) и Аттила Тамас Адамфин (Венгрия).

В конференции участвовал и генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Армении, главный тренер команды Пашик Алавердян.