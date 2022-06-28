Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить $200 млн на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности, сообщает телек анал NHK.

Деньги, обещанные премьер-министром Японии, предназначены для помощи Украине, а также странам Ближнего Востока и Африки, которые сильно пострадали от резкого роста цен на продовольствие, передает телеканал,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечает NHK, продовольственная безопасность стала одной из основных тем, обсуждаемых на саммите лидеров G7.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.