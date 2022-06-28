Байдену не следовало обходить 907-ю поправку: конгрессмены обеспокоены военной помощью США Азербайджану

Председатель комиссии по внешним отношениям Сената США Боб Менендес и председатель постоянного комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф осудили факт повторного обхода президентом Джо Байденом 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», которым предоставление военной помощи Азербайджану со стороны США вновь стало возможным.

Как передает «Арменпресс», Менендес распространил заявление, выразив обеспокоенность по поводу решения Байдена.

«Пока Азербайджан продолжает оккупировать территории после нападения на Нагорный Карабах, в ходе которого в 2020 году погибло более 6 500 человек, было депортировано более 100 000 этнических армян, нелогично говорить, что поддержка и переподготовка США не повлияли на военный баланс с Арменией. Я продолжу следить за любой помощью, оказываемой Азербайджану. Я ожидаю, что Государственный департамент будет действовать в условиях полной прозрачности. Он предоставит Конгрессу все необходимые детали для оценки любой помощи, оказанной Баку», - отметил Менендес.

Адам Шифф, дав комментарий заявлению Комиссии «Ай-Дата» США, пообещал работать в Конгрессе над «отменой полномочий президента по обходу 907-й поправки».

«Азербайджан несет ответственность за развязывание ужасной войны и за гуманитарную катастрофу в Армении и Арцахе, за убийство тысяч армян в течение 44 дней с сентября 2020 года, за то, что большое количество армян вынуждено было покинуть свою историческую родину. По сей день Азербайджан продолжает незаконно удерживать армянских солдат, которых подвергают пыткам, а также угрожает тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц в Нагорном Карабахе, которым грозит новое нападение. Ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не должны оказывать военную помощь такому режиму, который не только противоречит основным демократическим ценностям нашего народа, но и может подтолкнуть режим Алиева к продолжению своих провокационных действий против армян. Президент Байден не должен был обходить 907-ю поправку», - заявил Адам Шифф.

Президент США Джо Байден в 2022 году вновь обошел 907-ю поправку к «Акту в поддержку свободы», позволив США оказывать прямую военную помощь коррумпированному режиму в Азербайджане.

Примечательно, что Байден, еще, будучи кандидатом в президенты, заявил, что США должны придерживаться 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», «остановив поток военной техники в Азербайджан». Однако в качестве президента он отказался от своего предыдущего заявления, сделанного в 2021 году, и включил прямую военную помощь Азербайджану в бюджет года.

Поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», принятая Конгрессом США в 1992 году, ограничивает помощь Азербайджану только гуманитарной помощью. Она предполагает, что США не должны поддерживать правительство Азербайджана до тех пор, пока эта страна не предпримет шагов по устранению блокады и случаев применения силы против Армении и Арцаха.

Поправка 907, внесенная Конгрессом в 2002 году, допускает приостановление президентом «Акта в поддержку свободы» и оказания военной помощи Азербайджану.