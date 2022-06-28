Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь 2022

В клубе «Алашкерт» два новых игрока

В клубе «Алашкерт» два новых игрока

Ереванский клуб «Алашкерт» продолжает комплектовать свой состав.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Алашкерт», готовящийся к Лиге конференций, подписал контракт с двумя опытными колумбийскими футболистами.

30-летний вингер Фабио Бурбано Кастильо выступал в ряде клубов колумбийской Примеры - «Envigado», «Independiente Medelin», «Атлетико Букараманга», «Onse Caldas», «Deportivo Pereira», также в «Рамбла Джуниорс» Примеры Уругвая и в болгарском «Ботеве».

Бурбано выступал за клубо «Агилас» Примеры Сальвадора, в 19 матчах команды он забил два гола.

29-летний нападающий Бладимир Диас выступал в ряде клубов высших групп Колумбии, Таиланда, Гватемалы и Сальвадора, забил более 100 голов.

До прихода в «Алашкерт» он был в ФАС Примеры Сальвадора, в составе которого забил 9 голов в 21 матче завершившегося чемпионата.


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