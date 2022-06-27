Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о назначении начальника Генштаба ВС.

Как сообщает Арменпресс, в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему задерживается назначение и когда будет известно имя главы ГШ ВС, премьер-министр сказал, что происходят законодательные и структурные изменения, которые затрагивают должность начальника ГШ.

“Главой Генштаба будет первый заместитель министра обороны. В Национальном Собрании будет принята законодательная инициатива, и по ходу будет назначение”, — сказал Пашинян.