Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июнь 2022

Никол Пашинян коснулся вопроса о назначении начальника Генштаба ВС

Никол Пашинян коснулся вопроса о назначении начальника Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся вопроса о назначении начальника Генштаба ВС.

Как сообщает Арменпресс, в ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему задерживается назначение и когда будет известно имя главы ГШ ВС, премьер-министр сказал, что происходят законодательные и структурные изменения, которые затрагивают должность начальника ГШ.

“Главой Генштаба будет первый заместитель министра обороны. В Национальном Собрании будет принята законодательная инициатива, и по ходу будет назначение”, — сказал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]