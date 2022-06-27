Благодаря активным строительным работам и усилиям грузинской стороны движение в Верхнем Ларсе возобновлено: дорога открыта. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян.

“Напомню, Ларс был закрыт со вчерашнего дня. Из-за проливных дождей и часть 136-го километра (нейтральная зона) автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс пострадала из-за наводнения”, — написала она.