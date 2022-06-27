Юридическое обязательство всех нас - добиться открытия экономических и транспортных коммуникаций в регионе: премьер

Армения неоднократно заявляла, что заинтересована в открытии транспортных коммуникаций в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе онлайн-пресс-конференции сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Юридическое обязательство Азербайджана и всех нас - добиться открытия экономических и транспортных коммуникаций в регионе, и мы неоднократно заявляли, что заинтересованы в этом”, — сказал он.

По его словам, когда в Брюсселе была достигнута договоренность с президентом Азербайджана о начале строительства железной дороги, Азербайджан отказался от договоренности, а также отказался от письменного документа.

“Заявление, сделанное президентом Азербайджана за несколько часов до нашей встречи в Брюсселе в апреле, о том, что дороги, проходящие через территорию Армении, должны действовать в той же логике, что и Лачинский коридор, я тогда подчеркнул, что для нас это неприемлемо.

В трехстороннем заявлении все четко, и там упоминается только один коридор, и это Лачинский коридор, который находится под полным контролем российских миротворцев”, - сказал премьер-министр.

Он отметил, что дискурс Азербайджана был большой проблемой и продолжает оставаться таковой. “Думаю, международное сообщество констатирует, что Армения всегда старается быть максимально конструктивной, но в ответ мы видим постоянно агрессивную риторику Азербайджана”, - подчеркнул Никол Пашинян, добавив, что 27 июня должна была состояться встреча, которая, однако, была отменена Азербайджаном.

“С нашей стороны было предложение о встрече на уровне министров иностранных дел для планирования дальнейшей работы. На данный момент у нас нет никакого ответа”, - сказал премьер-министр.