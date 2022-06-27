Глава МИД Армении и премьер-министр Греции выразил удовлетворение высоким уровнем политического диалога

Находящийся с рабочим визитом в Греции министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 27 июня встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подчеркнули, что армяно-греческие отношения основаны на дружбе, взаимной поддержке и общих ценностях.

Арарат Мирзоян и Кириакос Мицотакис выразили удовлетворение насыщенной повесткой сотрудничества и высоким уровнем политического диалога, выразив готовность приложить совместные усилия для дальнейшего развития сотрудничества и поднятия его на качественно новый уровень.

Были затронуты текущее состояние торгово-экономических отношений между Арменией и Грецией и возможности дальнейшего расширения экономических связей, в том числе с помощью использования возможностей богатой договорно-правововой базы, работы армяно-греческой межправительственной комиссии и активизации контактов между деловыми кругами.

Обсуждалось также сотрудничество в рамках трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр.

Министр иностранных дел Армении представил собеседнику текущие события на Южном Кавказе. Стороны обменялись мнениями, в частности, по вопросам, касающимся нагорно-карабахского конфликта, процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных экономических связей и транспортной инфраструктуры, работ комиссий по делимитации и безопасности границы.

Арарат Мирзоян коснулся гуманитарных последствий военной агрессии Азербайджана против Арцаха, сопровождавшейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права. В числе других требующих неотложного решения вопросов была подчеркнута необходимость возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения армянского историко-культурного и религиозного наследия на перешедших под контроль Азербайджана территориях.

Глава внешнеполитического ведомства Армении высоко оценил поддержку правительства Греции в сложный для Армении период, в ходе 44-дневной войны, а также его помощь в преодолении возникших в его результате гуманитарных проблем.

Министр Мирзоян представил также премьер-министру Греции развития в процессе урегулирования Армении-Турции.