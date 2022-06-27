Католикос Всех Армян Гарегин II принял новоназначенного посла Сирии в Армении

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине 27 июня принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Республике Армения Нору Арисян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, благословив и поздравив посла в связи с ее назначением, Католикос Всех Армян пожелал ей успешной миссии на благо многовековых дружественных отношений и постоянного укрепления сотрудничества. Его Святейшество с удовлетворением коснулся армяно-сирийских исторических связей, подчеркнув важную роль армянской общины Сирии в их укреплении.

В ходе встречи Католикос Всех Армян коснулся трагических потерь и разрушений вследствие терактов в Сирии и 44-дневной войной в Арцахе, выразив уверенность, что два дружественных народа преодолеют стоящие перед ними вызовы.

Его Святейшество также выразил признательность сирийским властям за заботливое отношение к армянской общине.

Посол Нора Арисян, в свою очередь, представила Его Святейшеству трудности, с которыми столкнулась армянская община в связи с конфликтом в Сирии, подтвердив, что сирийские власти прилагают все усилия для улучшения положения армянской общины. Посол в преодолении нынешних вызовов в Сирии подчеркнула роль армянской общины, которая всегда пользовалась большим уважением в стране.

В завершение встречи Католикос Всех Армян пожелал послу плодотворной деятельности на благо укрепления армяно-сирийских отношений.