Время в Ереване: 11:07:36,   27 Июнь 2022

Министр иностранных дел Армении встретился с президентом Греции

Министр иностранных дел Армении встретился с президентом Греции

В рамках рабочего визита в Грецию министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.


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