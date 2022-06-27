Министр иностранных дел Армении встретился с президентом Греции
В рамках рабочего визита в Грецию министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 16:47 AFP: Зеленский заявил лидерам G7, что "сейчас не время для переговоров"
- 16:40 Столтенберг пообещал значительно усилить защиту стран Балтии
- 16:34 Московская биржа начала торговлю в армянских драмах
- 16:28 Ларс закрыт из-за сильных дождей и обильных осадков: пресс-секретарь Министерства ТУИ
- 16:20 Министр иностранных дел Армении встретился с президентом Греции
- 16:10 Выборы президента Чехии состоятся 13 и 14 января 2023 года
- 15:50 Министры иностранных дел Армении и Греции подписали Меморандум о взаимопонимании
- 15:35 Показатель экономической активности за 5 месяцев вырос на 10,2%
- 15:32 Когда откроют дорогу к границе Грузии с Россией?
- 15:21 DPA: в Берлине проходит демонстрация экоактивистов в связи с саммитом G7
- 15:11 Запущен процесс подготовки строительства нового атомного энергоблока на территории Республики Армения
- 14:59 Глава МИД Арцаха говорил в РФ о перспективах урегулирования азербайджано- карабахского конфликта
- 14:57 В Турции заявили о создании операционного центра по вопросу зерна
- 14:46 Губернатор Гегаркуникской области принял представителей Международного комитета Красного Креста
- 14:31 Bloomberg: в Европе и Азии цены на уголь достигли рекордных уровней
- 14:05 Джонсон и Макрон договорились о проведении нового саммита, сообщили СМИ
- 13:35 Температура воздуха в Армении повысится на 6-9 градусов
- 13:33 Более 80 кг черной икры на 18 млн рублей изъяли у браконьеров в Хабаровске
- 13:10 СМИ: Украина приобрела у ФРГ почти 3 тыс. противотанковых гранатометов
- 13:03 Делегация, во главе с мэром Еревана Грачья Саркисяном, выехала во Францию, в Марсель, Лион и Париж
- 12:44 В Армении за последнюю неделю подтверждено 139 случаев заболевания Covid-19
- 12:38 В НС Армении обсуждается вопрос избрания судей Административной и Антикоррупционной палат Кассационного суда
- 12:30 Великобритания выделит до $12 млн на ремонт железных дорог Украины для вывоза зерна
- 11:50 Премьер Испании: на мирных переговорах по Украине ЕС должны представлять Франция и ФРГ
- 11:42 Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий
11:44, 21.06.2022
1278 просмотров Кинофестиваль «Золотой абрикос» представит 5 фильмов о 44-дневной Арцахской войне, снятых разными странами
15:43, 20.06.2022
1270 просмотров На территории Армении ожидается переменная погода
20:38, 22.06.2022
1259 просмотров Захарова ответила на вопрос о гибели армянского солдата вследствие нарушения Азербайджаном режима прекращения огня
21:32, 24.06.2022
1229 просмотров Армения последовательна в своей повестке по установлению мира: Арарат Мирзоян
18:59, 24.06.2022
1205 просмотров Президент Армении принял председателя Армянской Ассамблеи Америки