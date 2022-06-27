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Глава МИД Арцаха говорил в РФ о перспективах урегулирования азербайджано- карабахского конфликта

Глава МИД Арцаха говорил в РФ о перспективах урегулирования азербайджано- карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян с 21 по 27 июня с рабочим визитом находился в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, в Москве и в ряде других городов глава внешнеполитического ведомства Арцаха провел встречи с представителями политических, информационных, общественных, научно-образовательных кругов, армянской общины России и Армянской Апостольской Церкви.

Обсуждались вопросы, касающиеся сложившейся в регионе ситуации, возможных развитий, роли Арцаха в региональных геополитических процессах, перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и дальнейшего углубления связей Арцах-Диаспора.


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