Глава МИД Арцаха говорил в РФ о перспективах урегулирования азербайджано- карабахского конфликта

Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян с 21 по 27 июня с рабочим визитом находился в Российской Федерации.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Арцаха, в Москве и в ряде других городов глава внешнеполитического ведомства Арцаха провел встречи с представителями политических, информационных, общественных, научно-образовательных кругов, армянской общины России и Армянской Апостольской Церкви.

Обсуждались вопросы, касающиеся сложившейся в регионе ситуации, возможных развитий, роли Арцаха в региональных геополитических процессах, перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и дальнейшего углубления связей Арцах-Диаспора.