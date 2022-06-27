Bloomberg: в Европе и Азии цены на уголь достигли рекордных уровней

Цены на уголь достигли рекордных показателей на рынке Азии, впервые превысив 400 долларов за тонну. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает агентство Блумберг со ссылкой на IHS Markit ("Ай-эйч-эс маркит").

По его данным, спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в пятницу достигли 402,5 долларов за тонну. Блумберг связывает рост цен на уголь с дефицитом топлива на глобальном рынке.

В то же время партия угля с поставкой в Европу в июле была продана в пятницу за 421 доллар за тонну, что является историческим максимумом для этого региона, отмечает агентство.