CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности

Соединенные Штаты готовы поставить на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники телекомпания CNN.

По ее сведениям, в течение недели Вашингтон объявит о том, что закупил соответствующие продвинутые системы класса "земля - воздух" и передаст их Киеву. Помимо этого, ожидается публикация информации о поставках контрбатарейных радаров и дополнительных артиллерийских снарядов.

Как отмечает телекомпания, Киев уже давно просил западные страны о поставках передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 160 км, однако для их освоения потребуется дополнительное обучение.