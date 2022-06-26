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Арарат Мирзоян с рабочим визитом отбудет в Афины

Арарат Мирзоян с рабочим визитом отбудет в Афины

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 27 июня с рабочим визитом будет находиться в Греции.

Как сообщили Арменпресс в МИД Армении, в рамках визита министр Мирзоян встретится с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Греции.

Министры Арарат Мирзоян и Никос Дендиас по итогам своей встречи выступят с заявлениями для прессы.


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