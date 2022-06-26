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В селе Аревабуйр Араратской области сгорела крыша хлева

В селе Аревабуйр Араратской области сгорела крыша хлева

В Араратский областной центр кризисного управления 26 июня в 14:34 часов поступил сигнал о том, что в хлеве возле одного из домов на улице Баграмяна в селе Аревабуйр вспыхнул пожар

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, На место выехали 2 боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, пожар был локализован в 15:26 часов, потушен – в 15։57. Сгорело покрытие хлева - около 12 кв/м, 4 деревянных столба и 1 окно (около 0,5 кв/м).


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