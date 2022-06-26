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В подвале одного из зданий квартала Алидзор в Капане сгорели бумажные отходы и дерево

В подвале одного из зданий квартала Алидзор в Капане сгорели бумажные отходы и дерево

В Сюникский областной центр кризисного управления 26 июня в 14:34 часов поступил сигнал о возгорании на подвальном этаже одного из зданий квартала Алидзор города Капан.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

По предварительным данным, в подвальной части здания № 10 возгорелись бумажные отходы и дерево.

Пожар был локализован в 15:41 часов, потушен – в 16:04. В подвальном участке здания № 10 сгорели бумажные отходы и дерево (около 10 кв/м).

 


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