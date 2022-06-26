Спасатели за 23-26 июня перевезли в безопасное место 9 змей

В Национальный центр кризисного управления с 23 по 26 июня поступило 9 звонков о змеях, замеченных в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, змеи были замечены в Ереване, городе Егвард Котайкской области, селах Зораван, Прошян и селе Гетап Вайоцдзорской области.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели поймали 1 гюрзу, 1 василиска, 7 полозов, которых перевезли в безопасное место.