Автомобиль перевернулся на 47-ом километре автодороги Ереван-Севан

В Котайкский областной центр кризисного управления 26 июня в 02:25 часов поступил сигнал о том, что на автодороге Ереван-Севан, на отрезке, ведущей в город Раздан, произошло ДТП: пострадавших нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения.

"Выяснилось, что на 47-ом километре автодороги Ереван-Севан автомобиль марки Toyota Corolla (водитель А. Д.) выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели обесточили автомобиль, перекрыли клапан газового баллона и исправили его