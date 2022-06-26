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Автомобиль перевернулся на 47-ом километре автодороги Ереван-Севан

Автомобиль перевернулся на 47-ом километре автодороги Ереван-Севан

В Котайкский областной центр кризисного управления 26 июня в 02:25 часов поступил сигнал о том, что на автодороге Ереван-Севан, на отрезке, ведущей в город Раздан, произошло ДТП: пострадавших нет.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.   

"Выяснилось, что на 47-ом километре автодороги Ереван-Севан автомобиль марки Toyota Corolla (водитель А. Д.) выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, спасатели обесточили автомобиль, перекрыли клапан газового баллона и исправили его


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