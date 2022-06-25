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Мадридский саммит НАТО станет историческим. Столтенберг

Мадридский саммит НАТО станет историческим. Столтенберг

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом Столтенберг заявил  в интервью газете Pais

"Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам:  встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны;  мы примем много важных решений; мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны, чего не было со времен окончания холодной войны", - заявил он. 

Помимо обсуждения кризисной ситуации на Украине в рамках саммита планируется затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.


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