Мадридский саммит НАТО станет историческим. Столтенберг

Саммит НАТО в Мадриде станет историческим, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом Столтенберг заявил в интервью газете Pais.

"Саммит в Мадриде является решающим и преобразующим для НАТО. Это будет исторический саммит по многим причинам: встреча 30 союзников пройдет в разгар самого большого кризиса безопасности в Европе со времен окончания Второй мировой войны; мы примем много важных решений; мы договоримся о крупнейшей трансформации нашей коллективной обороны, чего не было со времен окончания холодной войны", - заявил он.

Помимо обсуждения кризисной ситуации на Украине в рамках саммита планируется затронуть тему терроризма и нестабильности на севере Африки и в регионе Сахель.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.