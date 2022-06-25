Европейские индексы - 24-06-22
МОСКВА, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.59% и составил 13118.13 пункта, французский CAC 40 вырос на 3.23% и составил 6073.35 пункта, британский FTSE вырос на 2.68% и составил 7208.81 пункта, а российский RTSI снизился на 0.10% и составил 1414.96 пункта.
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