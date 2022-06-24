В августе состоится встреча министров обороны Армении и РФ: Папикян принял участие в СМО СНГ

В Москве 24 июня министр обороны Республики Армения Сурен Папикян принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, обсуждено более 20 вопросов повестки дня, в том числе международные военно-политические развития и нарастающие опасности и вызовы в сфере безопасности государств-участников СНГ.

Участники заседания обсудили ряд вопросов, связанных с формированием Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, углублением сотрудничества в сфере военного образования и др.

Согласован план работы СМО СНГ на 2023 год.

По итогам заседания были подписаны все решения Совета министров обороны государств-участников СНГ, а также Совместное заявление, посвященное 30-летию Совета министров обороны СНГ.

Учитывая насыщенную повестку армяно-российского военного сотрудничества и союзнический характер отношений, была достигнута дополнительная договоренность об организации в августе в Москве встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.