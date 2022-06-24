Спикеры НС Армении и Национального Совета Австрии обсудили ситуацию после 44- дневной войны

Находящийся в Вене с официальным визитом председатель НС Армении Ален Симонян 24 июня встретился с председателем Национального Совета Австрийской Республики Вольфгангом Соботкой. Сначала состоялась личная беседа Алена Симоняна и Вольфганга Соботки, за которой последовала расширенная встреча.

Председатель НС Армении поблагодарил австрийского коллегу за приглашение и поздравил его с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Австрией.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны констатировали, что за три десятилетия между нашими странами установилось взаимовыгодное, надежное сотрудничество, основанное на исторических связях и общих ценностях.

Председатель НС отметил, что Армения придает большое значение двусторонним отношениям с Австрией и способствующим активизации межпарламентского сотрудничества мероприятиям. “Убежден, что прочные связи и контакты между депутатами, а также парламентская дипломатия играют важную роль в продвижении армяно-австрийской двусторонней повестки”, - заверил он.

Ален Симонян выразил уверенность, что при наличии отдельной группы дружбы Австрия-Армения межпарламентские связи и адресность будут более крепкими.

Были обсуждены отношения Армении с Европейским союзом и европейскими партнерами, а также вопрос либерализации визового режима. Председатель НС подчеркнул, что вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС является поворотным моментом, открывающим новые перспективы для углубления сотрудничества Армения-ЕС.

Вольфганг Соботка высказал мнение, что демократия – это не дар, а результат ежедневной работы. По его словам, необходимо поддерживать мир и демократию, что также является приоритетом парламентской деятельности.

В ходе встречи была затронута сложившаяся после 44-дневной войны ситуация. По просьбе своего коллеги Ален Симонян кратко изложил гуманитарные и требующие скорейшего решения вопросы, возникшие вследствие войны.

В этом контексте он высоко оценил резолюцию «Об уничтожении культурного наследия в Нагорном Карабахе», принятую Европейским парламентом 10 марта этого года, в которой «решительно осуждается продолжающаяся политика Азербайджана по уничтожению и отрицанию армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и вокруг него».

«Я с нетерпением жду принятия австрийским парламентом такой резолюции, в которой будут затронуты чисто гуманитарные вопросы, такие как освобождение более 40 армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, защита культурного наследия и т.д. Это станет ярким отражением национальной приверженности Австрии гуманитарному праву и защите прав человека во время вооруженных конфликтов», - заключил председатель НС Армении.

В завершение встречи Ален Симонян пригласил председателя Национального Совета Австрийской Республики Вольфганга Соботку посетить Армению.