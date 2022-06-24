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Замминистра здравоохранения встретился с представителями Всемирного банка

Замминистра здравоохранения встретился с представителями Всемирного банка

Первый заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян приняла представителей Всемирного банка.

Приветствуя гостей, Лена Нанушян подчеркнула важность активизации сотрудничества в постпандемический период.

Представители Всемирного банка подчеркнули, что действия, предпринятые Министерством здравоохранения для преодоления ситуации с COVID-19, более чем очевидны.

Как передает «Арменпресс», заместитель министра Лена Нанушян представила основные приоритеты сферы здравоохранения: внедрение комплексного медицинского страхования, укрепление первичного звена здравоохранения, стратегии улучшения качества медицинских услуг.

Были обсуждены вопросы, касающиеся проекта Концепции внедрения комплексного медицинского страхования, межведомственного сотрудничества, источников финансирования и сроков.

Лена Нанушян подчеркнула, что атмосфера доверия, сформированная для решения проблем здравоохранения во время эпидемии COVID-19 и войны, является хорошей основой для осуществления долгосрочных и реалистичных реформ.

Представители Всемирного банка выразили свое содействие усилиям в сфере здравоохранения, подчеркнув значение факторов стабильности и прогнозирования.


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