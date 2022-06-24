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Лавров заявил, что РФ предлагает Западу честное взаимодействие

Лавров заявил, что РФ предлагает Западу честное взаимодействие

Россия предлагает Западу честное взаимодействие в представляющих взаимный интерес сферах, но Запад этого не хочет, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все, что от нас зависело, мы сделали. Предлагали и продолжаем предлагать честное взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Они этого не хотят", - добавил министр.


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