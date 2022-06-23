Международная реакция на пытки гражданского населения со стороны ВС Азербайджана была несоразмерной: омбудсмен

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян выступила с видеообращением во время обсуждения со специальным докладчиком по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях в рамках 50-й сессии Совета по правам человека ООН, подчеркнув, что во время и после Нагорно-Карабахской войны международная реакция на пытки армянского гражданского населения, даже на крайне жестокие акты, видео которых распространялись в интернете, была, мягко говоря, несоразмерной и недостаточной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, в своем послании Григорян высоко оценила работу спецдокладчика по вопросам о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, подчеркнув необходимость укрепления мандата докладчика и предоставления дополнительных ресурсов.

Омбудсмен коснулась реакции на пытки и внесудебные казни армянского гражданского населения, в том числе стариков и военнопленных, во время и после боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, отметив, что международная реакция на подобные зверства, которые распространялись даже в интернете, была, мягко говоря, несоразмерной и недостаточной, что создало предпосылки для внесудебных казней в других текущих конфликтах.

Защитник прав человека подчеркнула необходимость для спецдокладчика чаще посещать регион и ознакомиться с ситуацией на местах в качестве залога эффективного выполнения мандата.

Подчеркнув важную роль национальных правозащитных институтов для объективной оценки ситуации на местах, Кристине Григорян выразила готовность сотрудничать со спецдокладчиком.