Переход Генриха Мхитаряна затягивается, он будет представлен на следующей неделе

Переход бывшего полузащитника сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна в другой клуб отложен.

Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, трансфер армянского полузащитника затягивается, Мхитарян будет футболистом «Ромы» до 30 июня. Армянский футболист официально будет представлен на следующей неделе. 22 июня Мхитарян прошел медосмотр, связанный с переходом в новый клуб.

Ранее сообщалось, что зарплата Генриха Мхитаряна составит около 4,2 млн евро с учетом премий. Его контракт с «Интером» рассчитан до 2024 года.

Генрих Мхитарян выступает в итальянской Серии А с 2019 года. Армянский полузащитник в составе римской «Ромы» стал победителем первого турнира Лиги конференций.