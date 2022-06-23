В Армении откроется Нидерландско-армянская торговая палата

С 6 по 8 июля в Армении пройдут Дни нидерландского и армянского бизнеса. Мероприятие организовано посольством Королевства Нидерландов в Армении в рамках гибридной платформы. В беседе с «Арменпресс» ответственная по политическим и экономическим вопросам посольства Королевства Нидерландов в Армении Лариса Арутюнян отметила, что в рамках Дней нидерландского и армянского бизнеса предусмотрен ряд программ, в которых особое внимание будет уделено сферам сельского хозяйства и информационных технологий.

«Поскольку посольство в Армении действует недавно - полтора года, мы будем первыми, кто представит наши экономические приоритеты. Мероприятие носит познавательный характер. Во-первых, общественность должна знать, что в Армении есть посольство Нидерландов, в котором есть и экономический отдел. Нашим приоритетом будет развитие и углубление экономического сотрудничества. Мы расскажем о механизмах финансирования, представим инструменты содействия. У нас очень хорошая программа содействия бизнесу, мы малому и среднему бизнесу бесплатно предоставляем специалистов», - сказала Лариса Арутюнян.

В рамках мероприятия ожидается визит в Армению бизнесменов из Нидерландов. Кроме того, группа предпринимателей присоединится и в онлайн формате. Выделены отрасли сельского хозяйства, в основном - направление тепличного хозяйства, также информационные технологии.

В рамках мероприятия планируется торжественное открытие Нидерландско-армянской торговой палаты в Армении, после чего посольство Королевства Нидерландов подпишет меморандум с Голландско-армянской торговой палатой. Целью является укрепление деловых связей, привлечение инвестиций, развитие двусторонних торговых отношений и оказание междисциплинарной поддержки членам палаты.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться, отправив электронное письмо на адрес [email protected] до 1 июля 2022 года, указав интересующую область и дату. Повестка будет предоставлена после регистрации. Участие бесплатное.

Анна Гзирян