Европейские индексы - 22-06-22
МОСКВА, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.11% и составил 13144.28 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.81% и составил 5916.63 пункта, британский FTSE снизился на 0.88% и составил 7089.22 пункта, а российский RTSI вырос на 1.69% и составил 1403.36 пункта.
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