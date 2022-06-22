Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Мадриде по видеосвязи. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пресс-конференции глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, Украине будет посвящена "специальная сессия в рамках рабочих сессий этого саммита". "Президент Зеленский будет присутствовать на этой самой встрече с помощью видеоконференции", - пояснил испанский министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский приглашен на саммит НАТО в Мадриде.

Встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 28-30 июня в испанской столице. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности.