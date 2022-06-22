Мгер Григорян примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития в Казахстане

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян примет участие в заседании Совета Евразийского банка развития, которое состоится 23-25 июня в столице Республики Казахстан Нур-Султане. Это решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян, «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт e-gov.am

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян представит отчет о результатах командировки в Республику Казахстан в трехдневный срок после возвращения.