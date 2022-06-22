Документальный анимационный фильм «Восход Авроры» расскажет о Геноциде армян и жизни Авроры Мартиканян

Не только обстоятельства, но и огромная воля и борьба за жизнь спасли Аршалуйс Мартиканян (Аврора Мартиканян) в дни Геноцида армян в 1915 году, дали ей возможность обосноваться в чужой стране, двигаться вперед, преодолевая все испытания.

Документальный фильм «Восход Авроры» раскрывает интересные подробности об Авроре, призывая зрителей ни при каких обстоятельствах не сдаваться, стараться правильно ориентироваться даже в самых сложных ситуациях.

Фильм, премьера которого состоялась на престижном Международном фестивале анимационных фильмов в Анси во Франции, будет показан на Международном кинофестивале «Золотой абрикос», который пройдет в Ереване с 10 по 17 июля.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» автор сценария и режиссер Инна Саакян рассказала, что идея создания фильма возникла в ходе разработки программы 100-летия Геноцида армян, в рамках которого творческий коллектив рассказал десять историй.

Но когда режиссеру из Института «Зорян» прислали уникальное интервью Авроры, проект принял другой оборот, и родилась идея создания фильма «Восход Авроры».

«Вардан Ованнисян, исполнительный директор компании «Барс Медиа», был знаком с интервью, собранными в сборнике устной истории Геноцида армян Института «Зорян», действующего в Канаде. Институт документирует истории переживших Геноцид армян с 1970-х годов. Этот архив очень важен, потому что выжившие сидят перед камерой и рассказывают свои истории. Однако визуально материалы были низкого качества. Мы подумали, что было бы красиво и интересно, если бы интервью пересказывали бы посредством анимации», - рассказала Инна Саакян.

Аврора, как и другие выжившие, отвечала на вопросы выданной ей анкеты, но, отвечая, она рассказывала и о голливудском фильме, в котором снималась. В результате ее ответов вопросы были изменены, и разговор принял другой характер. Выяснилось, что, пережив Геноцид армян, Аврора в США снялась в фильме «Аукцион душ». В основе фильма были документальные мемуары Аршалуйс Мартиканян «Растерзанная Армения».

«Удивительно, как девушке, пережившей Геноцид армян, удалось сняться в фильме о ее жизни. Я ознакомился и с другими интервью, обращениями и статьями о фильме американской прессы. Мы поняли, что будем снимать полнометражный фильм, эта история не может стать одной из десяти», - отметила Инна Саакян.

Фильм «Восход Авроры» основан на интервью Института «Зорян» и Армянского кинофонда, Саакян использовала и материалы книги «Растерзанная Армения», профессиональную литературу, материалы из американской прессы и др.

По словам режиссера, визуально анимация является важнейшим элементом фильма, средством повествования. Полная версия фильма «Аукцион душ» не сохранилась. В Национальном архиве Армении хранится лишь 18-минутный отрывок из фильма.

«Я счастлива, что мы закончили работу над фильмом. Аврора в своей одиссее часто выживала по воле судьбы, но бывали ситуации, когда она продолжала двигаться вперед в результате принятого ею решения. Интересно было проследить за ее историей. Я думаю, что фильм передаст эти эмоции и зрителю», - сказала Саакян.

Инна Саакян уверена, что фильм с интересом посмотрят взрослые зрители, но их целевой аудиторией являются и молодые люди, и не только армяне.

По ее словам, мир переживает жестокий исторический период. Сломленность и депрессия сегодня распространены среди молодежи, а фильм говорит о том, что можно остаться человеком, даже пережив такие трагедии.

«Это важный фильм для армянского зрителя, но с визуальной точки зрения и сценарной структуры мы постарались сделать так, чтобы он был интересен и международному сообществу. Я сравниваю Аврору с Анной Франк. Анна была молодой девушкой, о которой знает весь мир, а об Авроре знают не многие», - заключает Инна Саакян.

Аршалуйс Мартиканян, 14-летняя девочка, оказывается жертвой ужасных преступлений Геноцида, становится свидетельницей убийства всей своей семьи, оказывается на дорогах эмиграции, попадает в гарем турка и переживает невыразимые трагедии. Благодаря силе воли, непоколебимой решимости ей удалось выжить, и в 1917 году при помощи генерала Андраника и Американского комитета помощи Ближнему Востоку она находит спасение в Соединенных Штатах. Там была издана книга «Растерзанная Армения», основанная на реальной истории ее жизни, а в 1919 году Аршалуйс снялась в голливудском немом фильме «Аукцион душ» о жестоких испытаниях своей жизни. Она понимала, что фильм поможет, чтобы мир узнал о резне армян, и большая часть доходов от фильма будет использована для спасения армянских сирот. «Аукцион душ» был одним из самых масштабных и известных фильмов своего времени. Билеты на премьеру продавались по 10 долларов, его показали не только во всех американских штатах, но и в Канаде, Франции, Англии и даже в Австралии. Фильм стал краеугольным камнем благотворительной кампании Американского комитета помощи Ближнему Востоку, в результате которой было собрано более 116 миллионов долларов для оказания помощи более 132 000 армянским сиротам.

Фильм «Восход Авроры» снят «Барс Медиа», сопродюсеры: Gebrueder Beetz Filmproduktion (Германия), Artbox Laisvalaikio Klubas (Литва); сценарий: Инна Саакян, Керстин Мейер-Битц, Питер Роджер Бьорни Казарян; режиссер: Тигран Аракелян; Художник: Гедиминас Скириус; Главный продюсер: Вардан Ованнисян; Продюсеры: Кристиан Бейц, Юсте Михайлнайте, Кестутис Дразгаустас, Эрик Исраелян, Инна Саакян; Музыка: Кристине Афдерхар, Андраник Берберян, Гарегин Аракелян.

Анжела Амбарцумян

Фотографии предоставлены Инной Саакян